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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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12.08.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 160,40 EUR abwärts.

adidas
148.07 CHF -3.30%
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Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 160,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'505 Punkten steht. In der Spitze büsste die adidas-Aktie bis auf 158,30 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,40 EUR. Zuletzt wechselten 210'450 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 22,44 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 18,98 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. Am 30.07.2026 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 EUR, nach 2,07 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,29 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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