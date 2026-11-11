adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 178,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'627 Punkten liegt. Bei 178,80 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die adidas-Aktie sank bis auf 177,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 178,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23'507 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2026 bei 188,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,10 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,53 EUR ausgeschüttet werden. adidas gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,08 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.25 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.63 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 08.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,55 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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