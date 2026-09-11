adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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11.09.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 142,95 EUR zu.
Um 16:28 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 142,95 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'529 Punkten notiert. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 143,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 142,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210'831 adidas-Aktien.
Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 196,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 9,09 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 2,07 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 10.11.2027 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,39 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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