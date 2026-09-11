adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag tiefer

Um 12:28 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 142,20 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'544 Punkten steht. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 141,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 132'210 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 196,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 38,12 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 8,61 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,59 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 EUR, nach 2,07 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,39 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel wäre eine adidas-Investition von vor 10 Jahren heute wert

RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: adidas-Aktie mit Outperform

Gewinnwarnung von Lululemon lässt auch adidas und PUMA schwächeln