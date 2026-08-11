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11.08.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas verliert am Nachmittag

adidas Aktie News: adidas verliert am Nachmittag

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 161,65 EUR.

adidas
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 161,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'445 Punkten liegt. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 161,00 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,30 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 405'297 Stück gehandelt.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 21,50 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 24,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. Am 30.07.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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