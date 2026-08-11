adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 163,45 EUR abwärts.
Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 163,45 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'292 Punkten steht. Bei 162,55 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149'197 adidas-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,16 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 20,50 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,62 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. adidas veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,02 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.74 Mrd. EUR – ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,41 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die adidas-Aktie
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa warten auf Impulse: Euro STOXX 50 mit Verschnaufpause (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu adidas
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.