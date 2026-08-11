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11.08.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit roter Tendenz

adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 163,45 EUR abwärts.

adidas
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Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 163,45 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'292 Punkten steht. Bei 162,55 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149'197 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,16 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 20,50 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,62 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. adidas veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,02 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.74 Mrd. EUR – ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,41 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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