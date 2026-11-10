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10.11.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag stärker
Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 181,50 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'587 Punkten tendiert. Bei 181,75 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 180,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22'545 adidas-Aktien.
Am 06.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 188,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 4,02 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 28,40 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,55 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2026. Das EPS belief sich auf 4,08 EUR gegenüber 2,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.25 Mrd. EUR – ein Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die adidas-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 08.03.2028 dürfte adidas die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,54 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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