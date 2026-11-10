adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'471 Punkten steht. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 182,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 180,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 248'027 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,80 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 5,06 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 27,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,55 EUR belaufen. Am 29.10.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.25 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.63 Mrd. EUR umgesetzt.

Die adidas-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 08.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 10 Jahren verdient

adidas-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein

Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei adidas-Aktie