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10.11.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag in Grün
Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 181,95 EUR.
Die adidas-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 181,95 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'611 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 182,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 180,15 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 129'901 Aktien.
Am 06.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 3,76 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,55 EUR belaufen. Am 29.10.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.25 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6.63 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte adidas am 03.03.2027 präsentieren. adidas dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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