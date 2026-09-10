adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 142,75 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'585 Punkten steht. Die adidas-Aktie sank bis auf 142,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 144,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106'121 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 196,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 37,58 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 9,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2026 vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,29 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Am 10.11.2027 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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