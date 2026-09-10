adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von adidas

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 142,60 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'558 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 142,15 EUR. Bei 144,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 256'728 Aktien.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 27,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,87 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.74 Mrd. EUR – ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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