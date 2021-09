adidas-Aktie aktuell: adidas steigt stark

Holger-Hagen Apel: Die DNB Asset Management S.A. stellt sich vor

DNB Asset Management S.A. ist Teil der norwegischen DNB Finanzgruppe mit Sitz in Luxembourg, von dort werden die Schweizer Kunden intensiv betreut. Warum es Hagen-Holger Apel, Leiter Wholesalevertrieb immer wieder in die Schweiz zieht, erklärte er im Rahmen der «Mountain Talks» in St. Moritz. Im Interview mit David Kunz, COO BX Swiss / BX Swiss TV gibt Hagen-Holger Apel einen Einblick in sein Unternehmen und was er an dem intensiven Austausch mit Kollegen schätzt, was er mitnimmt und worauf sich seine Kunden in Zukunft unter anderem freuen können.

