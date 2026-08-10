adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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10.08.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 164,90 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 164,90 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'338 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 164,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 164,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20'210 adidas-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2025 bei 196,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,10 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 26,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,62 EUR aus. Am 30.07.2026 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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