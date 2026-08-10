adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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10.08.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von adidas zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 166,35 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 166,35 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'399 Punkten steht. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 166,55 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 164,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117'678 adidas-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 18,06 Prozent Luft nach oben. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 21,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
adidas-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,62 EUR aus. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6.74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,41 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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