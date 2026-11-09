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09.11.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Vormittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 172,50 EUR ab.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 172,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'847 Punkten steht. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 171,50 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 173,15 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 27'517 Aktien.
Am 06.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,80 EUR. Gewinne von 9,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,58 EUR. adidas liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,08 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.25 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6.63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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