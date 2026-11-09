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09.11.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 176,35 EUR.
Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 176,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'231 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 176,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 200'027 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2026 auf bis zu 188,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 26,31 Prozent wieder erreichen.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,58 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.10.2026. Das EPS belief sich auf 4,08 EUR gegenüber 2,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 7.25 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 6.63 Mrd. EUR umsetzen können.
adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 10.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,54 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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