adidas Aktie News: adidas reagiert am Montagmittag positiv

Um 12:28 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 175,60 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'076 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 175,75 EUR. Bei 173,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94'986 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2026 bei 188,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,58 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.25 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 6.63 Mrd. EUR eingefahren.

Am 10.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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