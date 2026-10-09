Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’755 0.9%  SPI 19’510 0.9%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’041 0.9%  Euro 0.9326 0.0%  EStoxx50 6’179 0.9%  Gold 4’189 1.3%  Bitcoin 68’583 1.0%  Dollar 0.8312 0.0%  Öl 102.5 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Goldman bleibt bei „Sell“ – schafft der neue Adobe-CEO die Wende?
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Token statt Tresor: Wie sich der Goldmarkt neu erfindet
Roche zieht davon, BioNTech unter Zugzwang: Was die Pipeline wirklich hergibt
WISeQey-Aktie deutlich höher: Quantisimo-Börsengang via Fusion angekündigt
Suche...
ETF Sparplan

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 09:29:00

adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Freitagvormittag zu

adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Freitagvormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

adidas
139.52 CHF 2.22%
Kaufen Verkaufen

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:28 Uhr 1,2 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 24'989 Punkten notiert. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 148,45 EUR aus. Bei 147,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 12'278 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,49 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2026 9,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 10 Jahren bedeutet

adidas-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG

Buy von Jefferies & Company Inc. für adidas-Aktie

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten