adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag höher

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 149,70 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'079 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 150,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,45 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93'504 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 196,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 13,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2026 9,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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