adidas Aktie News: adidas am Vormittag im Aufwind

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 148,00 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'884 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 148,00 EUR. Bei 146,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'098 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,61 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 30.07.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 2,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von adidas.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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