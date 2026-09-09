adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 146,55 EUR nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'582 Punkten steht. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 146,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,25 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 162'403 Stück gehandelt.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 12,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,61 EUR aus. Am 30.07.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Am 10.11.2027 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,41 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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