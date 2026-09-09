Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’904 -1.1%  SPI 19’641 -1.0%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’641 -1.4%  Euro 0.9414 0.0%  EStoxx50 6’305 -1.7%  Gold 4’399 1.0%  Bitcoin 64’051 1.0%  Dollar 0.8093 0.0%  Öl 100.8 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
Aktie schwächelt: Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
Avolta-Aktie im Minus: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich
SHL-Aktie: Verlust im Halbjahr etwas eingegrenzt
Vista Global Holding-Aktie voraus? Konzern prüft Milliarden-IPO – SIX als Börsenplatz möglich
Suche...
ETF Sparplan

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Abschlägen

adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 146,75 EUR.

adidas
137.89 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 146,75 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'669 Punkten steht. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,10 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 146,25 EUR. Bisher wurden heute 78'264 adidas-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Abschläge von 11,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,61 EUR je Aktie ausschütten. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Gewinnwarnung von Lululemon lässt auch adidas und PUMA schwächeln

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 5 Jahren verloren

So schätzen die Analysten die Zukunft der adidas-Aktie ein

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten