adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Abschlägen

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 146,75 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'669 Punkten steht. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,10 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 146,25 EUR. Bisher wurden heute 78'264 adidas-Aktien gehandelt.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Abschläge von 11,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,61 EUR je Aktie ausschütten. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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