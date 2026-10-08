adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 146,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 24'961 Punkten steht. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,00 EUR aus. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 144,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104'131 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 12,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,49 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,29 Prozent gesteigert.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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