adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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08.10.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 145,30 EUR.
Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 145,30 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 24'881 Punkten steht. Die adidas-Aktie sank bis auf 144,60 EUR. Bei 147,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 56'037 adidas-Aktien gehandelt.
Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,17 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 10,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem adidas seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,49 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Das EPS belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,19 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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