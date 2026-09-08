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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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08.09.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 146,30 EUR ab.

adidas
137.69 CHF -1.33%
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Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 146,30 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'959 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 145,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 146,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'740 adidas-Aktien.

Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 34,24 Prozent Luft nach oben. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 12,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,61 EUR aus. Am 30.07.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,02 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5.95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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