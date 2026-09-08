adidas Aktie News: adidas am Nachmittag nahe Nulllinie

Die adidas-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 147,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'931 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 149,95 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 145,75 EUR. Bei 146,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 237'010 Stück.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 33,06 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,96 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,61 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 EUR, nach 2,07 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 6.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Am 10.11.2027 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Gewinnwarnung von Lululemon lässt auch adidas und PUMA schwächeln

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 5 Jahren verloren

So schätzen die Analysten die Zukunft der adidas-Aktie ein