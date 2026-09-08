adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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08.09.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas verteidigt Stellung am Mittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 147,60 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 12:28 Uhr die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 147,60 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'929 Punkten steht. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 147,70 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 145,75 EUR. Bei 146,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 120'272 adidas-Aktien den Besitzer.
Am 22.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 33,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (129,95 EUR). Mit Abgaben von 11,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,61 EUR belaufen. Am 30.07.2026 lud adidas zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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