adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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07.10.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Vormittag freundlich
Die Aktie von adidas zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 145,80 EUR.
Das Papier von adidas konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 145,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'238 Punkten notiert. Bei 145,80 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 144,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'445 adidas-Aktien.
Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 10,87 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,49 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,19 EUR je adidas-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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