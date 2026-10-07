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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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07.10.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Aufschlag

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 146,95 EUR.

adidas
136.33 CHF 0.07%
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Um 16:28 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 146,95 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'054 Punkten tendiert. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 147,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 149'040 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 33,65 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,57 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei 2,02 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,19 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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