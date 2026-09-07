adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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07.09.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 148,55 EUR abwärts.
Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 148,55 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'035 Punkten realisiert. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 147,50 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'834 adidas-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Gewinne von 32,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 14,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,61 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 30.07.2026 äusserte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von adidas.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,41 EUR je adidas-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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