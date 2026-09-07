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07.09.2026 16:29:00

adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas

adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von adidas

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 148,25 EUR nach.

adidas
139.54 CHF -0.02%
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Die adidas-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 148,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'984 Punkten notiert. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 147,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94'916 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 196,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,61 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 2,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 5.95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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