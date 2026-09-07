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07.09.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Verlusten

adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 148,35 EUR.

adidas
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Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 148,35 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'973 Punkten steht. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 147,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 147,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51'707 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 32,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 14,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,61 EUR belaufen. Am 30.07.2026 äusserte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.95 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.74 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,41 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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