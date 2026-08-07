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07.08.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas behauptet sich am Vormittag

adidas Aktie News: adidas behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von adidas zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 164,70 EUR.

adidas
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Mit einem Kurs von 164,70 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 26'247 Punkten steht. Bei 165,00 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die adidas-Aktie bis auf 164,20 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26'636 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 19,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 26,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,62 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. adidas veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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