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07.08.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag in Rot

adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 163,80 EUR abwärts.

adidas
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Die adidas-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 163,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'319 Punkten liegt. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 162,95 EUR nach. Bei 164,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 246'293 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,95 EUR am 23.03.2026. Abschläge von 20,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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