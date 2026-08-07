adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag gefragt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 165,05 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'337 Punkten steht. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 165,10 EUR. Bei 164,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 112'634 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,99 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 21,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,62 EUR ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 äusserte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,29 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die adidas-Aktie

Was Analysten von der adidas-Aktie erwarten