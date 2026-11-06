adidas Aktie News: adidas am Vormittag in Rot

Um 09:28 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 175,15 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'893 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 173,40 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 62'894 Stück.

Bei 188,80 EUR markierte der Titel am 06.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,79 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 129,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,58 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. adidas liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,08 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 7.25 Mrd. EUR gegenüber 6.63 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von adidas wird am 10.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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