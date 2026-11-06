adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 175,55 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'743 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 173,10 EUR. Mit einem Wert von 175,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 263'662 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2026 bei 188,80 EUR. Gewinne von 7,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,98 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,58 EUR je adidas-Aktie. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,08 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 7.25 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.03.2027 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von adidas.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,54 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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