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06.11.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 174,45 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 174,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'710 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 173,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 158'342 adidas-Aktien umgesetzt.
Am 06.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 188,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 129,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,58 EUR belaufen. adidas liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die adidas-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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