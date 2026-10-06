adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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06.10.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 143,95 EUR.
Um 09:28 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 143,95 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'398 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 144,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 144,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 27'727 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 196,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 26,71 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 10,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,49 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.95 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,19 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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