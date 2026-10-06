adidas Aktie News: adidas legt am Nachmittag zu

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 144,95 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'453 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 145,45 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 144,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 136'265 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 26,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 10,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,49 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.95 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,19 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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