adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Mittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 12:28 Uhr 2,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'438 Punkten steht. Bei 145,40 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 144,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 79'092 Stück.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 196,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 35,17 Prozent Luft nach oben. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 11,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,49 EUR belaufen. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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