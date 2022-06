adidas Aktie News: adidas tritt auf der Stelle

Die adidas-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Xetra bei 187.14 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 14'605 Punkten liegt. Die adidas-Aktie legte bis auf 190.10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 186.74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188.98 EUR. Zuletzt wechselten 137'684 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 336.25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165.80 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11.33 EUR je adidas-Aktie.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Produkte werden unter den Marken adidas und Reebok vertrieben. Dabei setzt der Konzern auf eine grosse Vielfalt an Artikeln und bietet sowohl Spitzensportlern eine bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der Reebok-Sparte an die Authentic Brands Group (ABG).

