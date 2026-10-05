adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag mit Verlusten

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 143,10 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'271 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 142,25 EUR. Bei 143,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 36'461 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 196,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 37,25 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 10,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,52 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,80 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR erwirtschaftet worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 10.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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