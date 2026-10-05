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05.10.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Einbussen

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 142,20 EUR.

adidas
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Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 142,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'272 Punkten liegt. Die adidas-Aktie sank bis auf 141,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 143,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 173'338 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 196,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 38,12 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,61 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,52 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,02 EUR gegenüber 2,07 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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02.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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