adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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05.10.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas verliert am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 142,55 EUR.
Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 142,55 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'209 Punkten steht. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,25 EUR nach. Bei 143,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94'268 adidas-Aktien.
Am 22.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 196,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 129,95 EUR. Mit Abgaben von 8,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,52 EUR. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Am 29.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 10.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,23 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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