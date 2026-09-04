adidas Aktie News: adidas am Vormittag tiefer

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 148,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'001 Punkten liegt. Die adidas-Aktie sank bis auf 147,85 EUR. Bei 148,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30'167 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 196,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 32,48 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,42 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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