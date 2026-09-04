Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’374 -0.1%  SPI 20’198 -0.1%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’007 0.0%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’371 -0.2%  Gold 4’476 0.1%  Bitcoin 65’577 0.0%  Dollar 0.8085 0.1%  Öl 95.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Suche...
Plus500 Depot

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 09:29:00

adidas Aktie News: adidas am Vormittag tiefer

adidas Aktie News: adidas am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 148,25 EUR.

adidas
138.75 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 148,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'001 Punkten liegt. Die adidas-Aktie sank bis auf 147,85 EUR. Bei 148,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30'167 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 196,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 32,48 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,62 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,42 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem adidas-Investment von vor 5 Jahren verloren

So schätzen die Analysten die Zukunft der adidas-Aktie ein

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten