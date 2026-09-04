adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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04.09.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 149,75 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 149,75 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'111 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 149,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 231'289 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 31,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 129,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,62 EUR belaufen. Am 30.07.2026 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 6.74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,42 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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