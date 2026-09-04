adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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04.09.2026 12:29:00
adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von adidas
Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 148,25 EUR.
Die adidas-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 148,25 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'040 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 147,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 148,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 94'193 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 129,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 14,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,62 EUR belaufen. Am 30.07.2026 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,07 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 6.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 9,42 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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