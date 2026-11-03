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03.11.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 169,10 EUR abwärts.
Die adidas-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 169,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'760 Punkten notiert. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 167,35 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 167,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80'358 adidas-Aktien den Besitzer.
Am 06.07.2026 markierte das Papier bei 188,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (129,95 EUR). Abschläge von 23,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,57 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,08 EUR, nach 2,58 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 7.25 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.63 Mrd. EUR umgesetzt.
Am 10.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 9,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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