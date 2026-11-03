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03.11.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Dienstagmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 169,05 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 2,2 Prozent auf 169,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'824 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 167,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 257'386 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 11,68 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,13 Prozent.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,57 EUR belaufen. Am 29.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,08 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 7.25 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.63 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die adidas-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von adidas.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 9,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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